Harry: "Ich wollte in Lech als Skilehrer arbeiten"

Als der Ex-Royal 18 Jahre alt war, wollte er nur eines: in Lech am Arlberg arbeiten

Dass Prinz Harry das schwarze Schaf der Briten-Royals ist, hat sich spätestens nach der Veröffentlichung seiner Memoiren "Spare" bewiesen. Auf Seite 105 offenbart er jetzt, dass er schon als 18-Jähriger andere berufliche Träume hatte, als Teil der Königsfamilie zu sein. "Ich hatte jahrelang in vollem Ernst davon gesprochen, in dem Ski-Resort in Lech am Arlberg zu arbeiten, in das Mummy immer mit uns gefahren ist", schreibt er.

Charles ließ Harrys Traum platzen

Doch als Harry seinen Traum vom Skilehrer offenbarte, soll Papa Charles diesen sofort zerstört haben. Die große Abrechnung mit den Royals geht gerade weltweit durch die Medien. In seinem Buch stellt der Prinz viele Behauptungen auf. Für Harry ist es vor allem eins: lukrativ! Er soll für die Biografie alleine eine Vorauszahlung von 20 Millionen Euro erhalten haben. Insgesamt soll er damit 37 Millionen verdient haben.

154 Mio. Euro verdienen Harry und Meghan insgesamt für Buch, TV-Rechte, Vorträge, Netflix-Serien. So war etwa die Doku „Harry & Meghan“ in Großbritannien der bisher größte Netflix-Streaming-Erfolg aller Zeiten