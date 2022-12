Harry & Meghan: Explosiver Netflix-Trailer

Ein erster Clip verspricht jede Menge explosive Enthüllungen und vor allem sehr private Einblicke in das Leben der Ex-Royals

Am 8. Dezember soll es soweit sein: Die Doku "Harry & Meghan" geht bei Netflix on air. Jetzt gibt es bereits einen ersten Trailer zu der vielversprechenden Serie. „Der Teil meines Lebens, den ich nicht teilen konnte, den die Menschen nicht sehen konnten, ist unsere Liebesgeschichte“, verriet Meghan im Vorfeld gegenüber dem Magazin "Cut". Und in der Tat: Im Trailer sind viele ungesehene Szenen enthalten.

Meghan und Harry zeigen sich dabei in jeglicher Lebenslage. Unter Tränen, lachend, tanzend und sogar küssend in der Küche. Es werden auch wieder Seitenhiebe gegen die royale Familie erwartet. Im Trailer sprechen die beiden die schwierige Zeit vor ihrem Umzug an: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert" und "Ich musste alles tun, um meine Familie zu schützen", sagt Harry. Harry und Meghan sollen nach dem Tod der Queen noch einige Änderungen vorgenommen haben. Für die Entstehung der Doku soll Netflix den beiden 100 Millionen Euro bezahlt haben.

Die Produzenten haben bereits befürchtet, dass sich das Erscheinungsdatum der Serie aufgrund der Änderungen immer weiter nach hinten verschieben würd, doch jetzt kann sie angeblich tatsächlich wie geplant ausgestrahlt werden.