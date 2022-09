Harry: Sein traurigster Geburtstag

Zurückgezogen mit Meghan ist Prinz Harry am Donnerstag still im Frogmore Cottage 38 Jahre alt geworden.

Geburtstag. Er galt als ihr Lieblingsenkel, die beiden waren tief miteinander verbunden, teilten denselben Humor: Prinz Harry sah man beim Trauerzug für seine Oma Queen Elizabeth II. an, wie tief ihn ihr Tod getroffen hat. Auch, weil er es nicht mehr rechtzeitig nach Balmoral schaffte – die 96-Jährige war schon verstorben, als er dort eintraf.

Am Donnerstag, hatte er – mitten in der tiefsten Trauerzeit – dann auch noch Geburtstag, den er freilich nicht feierte. Auch seine Kinder Archie und Lilibet sind nicht bei ihm – sie weilen während der Trauerzeremonien in London in ihrem neuen Zuhause in Los Angeles.

Nur Ehefrau Meghan steht ihm jetzt in seinen schwersten Stunden bei – denn auch von den Royals kommt wenig Mitgefühl. Laut Bild blieb das Paar in Frogmore Cottage, ihrem Zuhause in Windsor. Gerüchten zufolge sollen auch sein Bruder William und Ehefrau Kate zum Pizza-Essen vorbeigekommen sein. Auch Prinzessin Eugenie war geladen.

Pizza-Essen mit William – Chance auf Versöhnung

Kurzer Friede. Harry und sein Bruder Prinz William sollen bis zum Begräbnis am Montag ihre Differenzen beigelegt haben – dennoch wirkte die Stimmung zwischen den beiden angespannt. Mit versteinerter Miene marschierten sie hinter dem Sarg her, trauerten jeder für sich.

Laut Adels-Experten wäre jetzt die Chance, die tiefen Gräben zwischen Dianas Söhnen zu überwinden.