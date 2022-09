Harry und Meghan im Anflug auf Europa

Ob die Ex-Royals in Europa mit einem Lächeln begrüßt werden, ist fraglich.

Fehde. Es brodelt im kalifornischen Montecito, wo Meghan (41) und Harry (37)seit ihrem Ausstieg aus der royalen Sippe an ihrer eigenen Marke arbeiten. Meghan Markle zündete gerade in ihrem Podcast Archetypes die nächste Stufe ihrer Selbstvermarktung. Mit den britischen Royals und „den Medien“ rechnet sie weiter ab. Sie selbst erscheint als Lichtgestalt. Sie habe nie in das Konstrukt der Royal Family gepasst. Ihre Anwesenheit alleine habe das Königshaus verärgert.

Termine. Ausgerechnet nach diesem Rundumschlag wollen Prinz Harry und seine Ehefrau jetzt nach London reisen. Am 5. September nimmt das Glamour-Paar am One Young World Summit in Manchester teil. Ob die Briten die beiden wohl mit Applaus willkommen heißen werden? Der Aufenthalt in Harrys Heimat wird ohnehin nur von kurzer Dauer sein, denn einen Tag später reist das Paar bereits nach Düsseldorf weiter. Dort besucht es eine Veranstaltung im Rahmen der Invictus Games.

Zu Hause. Für den 8. September ist ein weiterer ­Besuch in Großbritannien geplant. Die WellChild-Awards-Gala in London steht in ihrem Terminkalender. Ein Besuch bei Harrys Oma Queen Elizabeth II. sei nicht vorgesehen.