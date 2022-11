Mann wegen Eierwurfs auf König Charles festgenommen

Wegen eines Eierwurfs auf den britischen König Charles III. und Königsgemahlin Camilla (75) ist ein Mann Berichten zufolge in der nordenglischen Stadt York festgenommen worden.

Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch. Auf Fernsehbildern war der 73 Jahre alte Monarch auf einer abgesperrten Straße in der Altstadt von York zu sehen, zu seinen Füßen lag ein zerbrochenes Ei auf dem Pflaster.

Someone threw an egg at Charles.pic.twitter.com/7f4kg751yO — Mukhtar (@I_amMukhtar) November 9, 2022

In einem von der "Daily Mail"-Reporterin Rebecca English auf Twitter veröffentlichten Video war zu sehen, wie mehrere Polizisten offenbar eine Person hinter der Absperrung an einer Straße festhalten. Der Reporterin zufolge hatte der Mann möglicherweise aus Protest gegen den Umgang des Königshauses mit der Kolonialvergangenheit des Landes gehandelt. Er habe gerufen, das Land sei "auf dem Blut der Sklaverei" errichtet worden, schrieb English. Der Festgenommene war auf dem Video nicht zu sehen.

Someone tried to throw an egg at Chuckie Charles ???? pic.twitter.com/ab5mTtxnmz — Miss K (@Miss_K0506) November 9, 2022

König Charles und Königsgemahlin Camilla sind derzeit bei einem zweitägigen Besuch in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire unterwegs. Am Mittwochvormittag spazierten sie durch die historische Altstadt Yorks. An den Straßen hatten sich viele Schaulustige versammelt, um einen Blick auf das Königspaar zu werfen.