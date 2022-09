Meghan: Abfuhr für die Royals

Seit Sonntag sind Meghan und Harry wieder in seiner ­alten Heimat.

Alleingang. Eine Woche lang sind Prinz Harry und Ehefrau Meghan in England und Deutschland unterwegs. Genug Zeit, um seiner Familie den einen oder anderen Besuch abzustatten – sollte man zumindest glauben. Doch daraus scheint nichts zu werden. So soll das Paar das Angebot von Harrys Vater Prinz Charles, bei ihm zu wohnen, ausgeschlagen haben. Auch ein Treffen mit seinem Bruder Prinz William soll Harry abgelehnt haben. Bis zuletzt war es auch ungewiss, ob er seine Großmutter Queen Elizabeth II. besuchen wird. Aber auch das soll laut Insidern nicht am Programm stehen.

Business. Diesen Abend war Harry vor allem eines – die Begleitung von Me­ghan, die in Manchester beim „One Young World“-Gipfel eine Rede über die Gleichstellung der Geschlechter halten soll.

Morgen soll das Paar nach Deutschland weiterreisen, um dort für die Invictus Games, deren Schirmherr Harry ist, die Werbetrommel zu rühren, bevor Harry am Donnerstag bei den WellChild Awards in London eine Rede halten wird.