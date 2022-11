Meghan-Brief: Ein Detail sorgt für Wut

Eigentlich wollte sie nur ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen – doch das ging nach hinten los.

Derzeit herrscht eine große Aufregung um einen Brief von Meghan Markle (41). Eigentlich wollte sie darin nur ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen – doch das ging nach hinten los.

Inzwischen ist es fast drei Jahre her, dass Prinz Harry (38) und Meghan der britischen Monarchie den Rücken kehrten und nach Amerika auswanderten. Die beiden wollten sich von den royalen Zwängen befreien und mussten sich damit aber auch von den Vorzügen des königlichen Lebens verabschieden – aber offensichtlich nicht von allen ...

Krone ziert das Monogramm der Herzogin

Meghan schickte der Autorin Allison Yarrow, die als Gast an ihrem Podcast "Archetypes" teilnahm, als nette Geste einen handgeschriebenen Brief. Yarrow freute sich und teilte die Post von Meghan nun auf ihrer Instagram-Seite. Doch ein Detail sorgte bei der Instagram-Community für großes Unverständnis:

Meghan krönte sich auf ihrem Briefpapier quasi selbst, denn eine kleine Krone ziert das Monogramm der Herzogin. Das kam bei den Royal-Fans gar nicht gut an.

Aufreger bei den Royal-Fans

"Diese Krone über ihren Initialen ist das Billigste, was ich je gesehen habe. Lächerlich!", reagiert ein User empört. Meghan wird in den Kommentaren auch als "Angeberin" bezeichnet, die "nicht einen Funken Dankbarkeit" zeige.

Die royale Biografin Angela Levin meint die Hintergründe von Meghans Handeln zu kennen und sagt gegenüber der britischen Zeitung "The Sun": "Weil es ihr Ansehen verleiht, deshalb hält sie an ihren Titeln fest. Sie will nicht ganz raus sein, sie will nicht drin sein. Sie will genau das tun, was sie will."