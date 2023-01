Prinz Harry: Seine intime Abrechnung

Bereits vor dem offiziellen Erscheinungstag von Harrys Memoiren ''Reserve'' sickerten erste Details durch. Soviel ist klar: Harrys Enthüllungen haben es in sich.

Eigentlich hätte die Skandal-Biografie von Prinz Harry erst am 10. Jänner veröffentlicht werden sollen, doch in einer spanische Buchhandlung ging das Buch aus Versehen bereits am Donnerstag in den freien Verkauf. Noch bevor die Panne behoben werden konnte, bekamen britische Medien Exemplare des Werks in die Hände und veröffentlichten vorab die pikantesten Aussagen.

In "Reserve" nimmt sich Harry kein Blatt vor den Mund und offenbart intimste Details aus seinem Privatleben und dem sonst so auf Diskretion beharrenden britischen Königshaus. Charles-Biograf und Royal-Experte Jonathan Dimbleby vergleicht Harrys Vorwürfe sogar mit einer "riesigen Landmine", die unter dem Buckingham Palace explodieren würde.

Harry stets nur Ersatz für William

Schon der Buchtitel kann als Seitenhieb verstanden werden. "Spare", so der Name im englischen Original, spielt auf das unterschiedliche Ansehen von Harry und William in Großbritannien an. Während der Ältere William als "Heir" (deutsch: Erbe) in der Thronfolge hinter Charles steht, sei Harry stets nur als "Spare" (deutsch etwa: Ersatzteil) betrachtet geworden.

Das Boulevardblatt "Daily Mail" wählte mit der Zeile "Oh spare us!" ("Oh, verschon uns") ein Wortspiel aus dem Titel des Buchs.

Sex, Drogen, Afghanistan-Einsatz und Bruderkrieg

Ein Überblick über die bisher durchgesickerten, pikantesten Details aus Harrys Skandal-Biographie.

Demütigendes erstes Mal mit 17

Auf einem Feld hinter einem Pub hatte Harry das erste Mal Sex. Er war jungfräuliche 17 Jahre alt, die Dame „deutlich älter“, der Akt jedoch wenig berauschend: „Ich wurde wie ein junger Zuchthengst behandelt. Es war eine demütigende Episode“, klagt Harry.

"Ab und an" eine Line gezogen

Auch mit Drogen kam Harry bereits im jungen Alter von 17 Jahren in Kontakt – und zwar gleich mit hartem Zeug. „Natürlich hatte ich Kokain genommen. Während eines Jagdwochenendes wurde mir bei jemandem zu Hause eine Line angeboten, und seitdem hatte ich ab und an konsumiert. Es hat nicht sehr viel Spaß gemacht oder mich besonders glücklich gemacht. Mein Hauptziel war zu fühlen. Anders zu sein.“

So kam es zum Skandal um Nazi-Uniform

Im Jahr 2005 ging Harry im Nazi-Kostüm auf eine Party – die Bilder sorgten weltweit für Schlagzeilen. In "Reserve" klärt er auf, dass auch ein Piloten-Kostüm zur Auswahl stand. „Ich rief Willy und Kate an, und fragte sie, was ich anziehen soll. „Die Nazi-Uniform“, sagten sie, „Sie fanden es wahnsinnig komisch.“ Das Königshaus und die britische Presse weniger: Fotos von Harry mit Hakenkreuz-Armbinde machten bald die Runde und lösten einen Skandal aus. Harry musste öffentlich Abbitte leisten.

Hassliebe: William wurde handgreiflich

Die schwersten Vorwürfe erhebt Harry im dem Buch gegen seinen Bruder Prinz William, der ihn im Streit zu Boden geworfen und verletzt haben soll. Auslöser waren demnach Vorwürfe gegen Harrys Frau Meghan (41). „Er packte mich am Kragen, wobei meine Halskette zerriss, und stieß mich zu Boden. Ich landete auf dem Hundenapf, der unter meinem Rücken zerbrach, sodass mich die Scherben schnitten.“

Die einst als unzertrennlich geltenden Brüder, die sich gegenseitig liebevoll "Willy" und "Harold" nannten, stehen sich demnach schon lange in einem bitteren Wettbewerb gegenüber. Harry bezeichnet William in dem Buch als "geliebten Bruder" und "größten Gegenspieler".

Als Kampfpilot tötete er 25 Taliban

Keine Reue empfindet er hingegen dafür, während seines Militärdiensts als Pilot eines Apache-Kampfhubschraubers auch getötet zu haben.

"Eines der wichtigsten Dinge, die ich in der Armee gelernt habe, ist, dass ich für meine eigenen Handlungen verantwortlich bin. Also meine Zahl: 25", schreibt Harry in seinen Memoiren in Bezug auf die Zahl der von ihm getöteten Menschen bei seinen Einsätzen in Afghanistan. "Das war nichts, was mich zufrieden gemacht hat, aber auch nichts, wofür ich mich geschämt habe."

Charles war eifersüchtig auf Meghan und Kate

Auch Harrys Vater, der nunmehrige König Charles, bekommt in den Memoiren sein Fett ab. Harry wirft ihm vor, eifersüchtig auf die öffentliche Aufmerksamkeit gewesen zu sein, die seine Frau Meghan und Schwägerin Kate bekommen hätten. Charles habe befürchtet, die "neue und strahlende" US-Schauspielerin könne ihm das Rampenlicht stehlen. Sein Vater habe das "schon einmal erlebt und hatte kein Interesse daran, dass ihm das noch einmal passiert", schreibt Harry in Anspielung auf die Beliebtheit seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana. Die Eifersucht sei auch der Grund, dass sein Vater gesagt habe, er habe "kein Geld übrig", um Harry und seine Frau Meghan finanziell zu unterstützen.

Charles angefleht, Camilla nicht zu heiraten

Prinz Harry hat Berichten zufolge vor Jahrzehnten gemeinsam mit Prinz William seinen Vater Charles inständig gebeten, dessen Partnerin Camilla nicht zu ehelichen. Die Brüder hätten ihn sogar "angefleht", nicht zum zweiten Mal zu heiraten, schreibt Harry in seinen Memoiren. Harry habe Camilla als "böse Stiefmutter" gefürchtet. Die Bitten waren vergeblich: Charles III. heiratete Camilla im Jahr 2005.

Über die Jahre hinweg wurde diese immer beliebter bei der britischen Bevölkerung. Die im September gestorbene Queen Elizabeth II. veranlasste persönlich, dass Camilla nach ihrem Tod den Titel "Queen Consort" trägt.

Großbritannien durch Enthüllungen in Aufruhr

"Rachsüchtig", "berechnend", "idiotisch": Die brisanten Enthüllungen über die britische Königsfamilie in Prinz Harrys Autobiografie bringen Medien und Kommentatoren im Vereinigten Königreich zum Schäumen. Klar ist: Die ungefilterte Flut an persönlichen Geheimnissen, die Harry preisgibt, stellt alle bisherigen Vorwürfe des Prinzen und seiner Frau Meghan in den Schatten. Dabei macht der 38-Jährige auch vor sich selbst nicht halt - berichtet über seinen Kokain-Konsum sowie, dass er eine Frau konsultiert habe, die ihm spirituellen Kontakt zu seiner verstorbenen Mutter Diana ermöglicht haben soll.

Nach Einschätzung des Verfassungsexperten Craig Prescott hat noch nie ein Mitglied der Royals die Institution derart öffentlich angegriffen. Sollten die Angriffe andauern, könnte sich das Bild der Briten von ihrer Monarchie ins Negative wandeln, warnte Prescott.

Bisher reagiert der Buckingham-Palast offiziell mit Schweigen auf die Enthüllungen. "The Sun" zitierte lediglich Quellen aus dem Umfeld von König Charles III. und William, wonach der Inhalt des Buchs sie "traurig" gestimmt habe.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter erscheint unterdessen immer häufiger der Hashtag #ShutUpHarry - was soviel heißt wie: "Halt die Klappe, Harry".