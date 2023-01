Noch hat die Royal Family zu Prinz Harrys Skandal-Buch noch keinen offiziellen Kommentar abgegeben, aber laut eines Insiders toben die Royals.

In "Reserve" nimmt sich Harry kein Blatt vor den Mund und offenbart intimste Details aus seinem Privatleben und dem sonst so auf Diskretion beharrenden britischen Königshaus. Eigentlich hätte die Skandal-Biografie von Prinz Harry erst am 10. Jänner veröffentlicht werden sollen, doch in einer spanische Buchhandlung ging das Buch aus Versehen bereits am Donnerstag in den freien Verkauf. So sickerten bereits vor dem offiziellen Erscheinungstag von Harrys Memoiren erste Details durch – und Harrys Enthüllungen haben es in sich:

Die schwersten Vorwürfe erhebt Harry im dem Buch gegen seinen Bruder Prinz William, der ihn im Streit zu Boden geworfen und verletzt haben soll. Auch Harrys Vater, der nunmehrige König Charles, bekommt in den Memoiren sein Fett ab. Harry wirft ihm vor, eifersüchtig auf die öffentliche Aufmerksamkeit gewesen zu sein, die seine Frau Meghan und Schwägerin Kate bekommen hätten.

Royals toben über Harrys Buch-Enthüllung

Die königliche Familie hat bis jetzt keinen Kommentar zu Harrys Memoiren abgegeben. Laut einem Insider sollen die Royals aber über die Buch-Enthüllungen toben – vor allem Prinz William soll vor Wut kochen. "Wütend, besorgt und traurig", sei William, wie der Insider gegenüber "Daily Mail" verrät. William werde sich nicht rächen, "das würde er nie tun, weil er würdevoll und unglaublich loyal ist", zitiert die britische Zeitung einen Freund Williams. "Es ist grausam, feige und so traurig für William, weiterhin Schläge einzustecken. Er schweigt zum Wohle seiner Familie und des Landes."

Prinz Harry wurde außerdem aus dem offiziellen Protokoll der Krönungs-Zeremonie seines Vaters, König Charles, gestrichen. Damit ist er zwar nicht ausgeladen, aber bei seiner Teilnahme, hätte Harry keine offizielle Rolle inne.

Krönung von König Charles findet im Mai statt. Auf die Frage, ob er an der Krönung seines Vaters im Mai teilnehmen wolle, antwortet Prinz Harry in einem jüngst geführten ITV-Interview ausweichend: "Bis dahin kann viel passieren."