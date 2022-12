Sorge um Ex-Botschafterin in Österreich: Gerüchte um Tod der Thailand-Prinzessin

Die thailändische Ex-Botschafterin für Österreich, Prinzessin Bajrakitiyabha (44), ist wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die älteste Tochter von Thailands König Maha Vajiralongkorn ist wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Medienberichten soll es sich um einen Herzinfarkt handeln und die Prinzessin in Lebensgefahr sein. Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol habe wegen der Beschwerden das Bewusstsein verloren, teilte der Palast in Bangkok am Donnerstag mit. Sie nahm gerade an einem Training zur Vorbereitung einer von der Armee ausgerichteten Hundeschau teil, als sie zusammenbrach.

Bajrakitiyabha, die als ehemalige Botschafterin auch in Österreich stationiert war, per Hubschrauber in eine Klinik in der Hauptstadt Bangkok gebracht worden, teilte der Palast mit. Dort werde sie nun genauer untersucht.

⚠️ Palace statement just released about Princess Bajrakitiyabha. It confirms she lost consciousness yesterday but fails to reveal she has died. pic.twitter.com/iFnQ4Fws2z — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

Inzwischen verbreiten sich jedoch Gerüchte, dass die Prinzessin gestorben sei. Ein offizielles Statement der Königsfamilie gibt es dazu jedoch nicht.