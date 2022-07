Überraschungsbesuch: Prinz Albert kommt nach Wien

Fürst Albert und seine Schwester Caroline werden am Sonntag in Wien erwartet.

Hohen Besuch dürfte es in der Wiener Staatsoper am Sonntag geben: Fürst Albert II. von Monaco und seine Schwester Prinzessin Caroline wollen am Sonntag die Premiere von „Il Turco in Italia“ besuchen, heißt es. Alberts Ehefrau Charlène, die immer wieder mit gesundheitlichen Problemen kämpft, kommt nicht mit.

In der Rossini-Oper „Turco“ brilliert Cecilia Bartoli, die ab Herbst die Oper von Monte Carlo leiten wird. Mit eben dieser Opéra Monte Carlo gibt Bartoli seit Ende Juni ein Gastspiel in Wien.

Die beiden Hoheiten sollen am Sonntagnachmittag in Wien anreisen. Ob sie auch über Nacht bleiben oder gleich nach der Vorstellung wieder aufbrechen, ist unklar. Fix ist jedenfalls, dass es ein rein privater Besuch wird.