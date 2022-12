William & Harry: Das royale Weihnachts-Duell

Kein Weihnachtsfrieden bei den britischen Royals – heute geht die Netflix-Doku weiter.

Aufreger. Auch in den ab heute bei Netflix erhältlichen letzten drei Teilen der Doku Meghan & Harry spart das Duo nicht mit Kritik am Königshaus. So meint Meghan, dass sie an die Löwen „verfüttert“ wurde, was die englische Presse angeht. Harry wiederum bezichtigt seine Familie der Lüge, um seinen Bruder Prinz William zu schützen. Und auch wenn die Netflix-Doku in wenigen Wochen kaum mehr wen interessieren dürfte, will Harry bereits Anfang nächsten Jahres nachlegen und Interviews zum Erscheinen seiner Biografie geben.

Familie. William hingegen hält es mit der royalen Tradition „nicht beschweren, nicht erklären“. Harrys Kritik wird nicht kommentiert. Stattdessen sendete er die Familien-Weihnachtskarte aus, die vor allem Zusammenhalt demonstriert.