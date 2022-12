TV-"Diana" fordert genderneutrale Oscars

Schauspielerin Emma Corrin fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig.

Aufreger. Traditionell werden jedes Jahr die Oscars in den Kategorien „Bester Schauspieler“ und „Beste Schauspielerin“ verliehen. Wenn es nach The Crown-Star Emma Corrin geht, sollte dieses System bald der Vergangenheit angehören. Die Diana-Darstellerin ist selbst nicht-binär, fühlt sich also keinem Geschlecht zugehörig. Deshalb forderte sie jetzt im Interview mit der britischen BBC eine Neuausrichtung des größten Filmpreises. Ihr Wunsch: eine gender- und geschlechtsneutrale Preisverleihung.

Gespräch. „Im Moment ist es für mich schwierig, mich als nicht-binär zu identifizieren, aber in weiblichen Kategorien nominiert zu sein“, sagte sie im Interview. Die traditionelle Regelung sei ihr nicht inklusiv genug.