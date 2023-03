Balasz Ekker ist wieder der ''Bad Boy''

Das Jury-Ekel wurde am Freitag einmal mehr seinem Ruf gerecht.

Harsch. Eines muss man zugeben, Eveline Eselböcks Jive zum Weeknd -Hit Blinding Lights war technisch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Doch immerhin konnte man sehen, wie sehr es der Gastronomin Spaß machte am Parkett zu tanzen. Das Lachen verging ihr aber nach dem Auftritt sehr schnell. Juror Balasz Ekker ließ einmal mehr seinem Unmut über Eselböcks Performance freien Lauf. „Wir brauchen in dieser Show Tänzer und Tänzerinnen und keine Clowns“, so seine Kritik und nur 1 Punkt, der sprachlos machte. „Ich kann gar nichts sagen, da bleiben mir die Worte im Hals stecken“, brachte die Taubenkobel-Chefin gerade noch heraus. Weiter kam sie trotzdem.



Tanz-Aus. Leider nicht mehr dabei ist die sympathische Style-Expertin Martina Reuter, die trotz großer Fan-Base und 15 Jury-Punkten gehen musste. Ihren Abgang nimmt sie gelassen hin. „Ich bin TV-Profi und wusste auf was ich mich einlasse“, grinst Reuter im ÖSTERREICH-Talk, kehrt zu ihrer HSE-Show in Deutschland zurück und scherzt: „Wir sehen uns bei Let’s Dance wieder!“