Corona-positiv getestet: Fällt dieser Dschungel-Kandidat aus?

Am 13. Jänner soll das Dschungelcamp starten – doch nun hat der erste Kandidat Corona.

Wie deutsche Medien berichten, wurde Gigi Birofio positiv auf Corona getestet – er befindet sich nun in Quarantäne. Ob der 23-Jährige, der erst vor ein paar Tagen gemeinsam mit den anderen Kandidaten von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in Australien angekommen ist, bis zum Start der Sendung wieder negativ ist, ist ungewiss. Für die Teilnahme an der Show sei ein negativer PCR-Test Voraussetzung, heißt es.

Sänger Lucas Cordalis war im Vorjahr beim Dschungelcamp in Südafrika an Corona erkrankt und musste seine Teilnahme deshalb auf das heurige Jahr verschieben.