Dancing Stars 2023: Die letzten vier Kandidaten stehen fest

Wer wirbelt ab 3. März bei der 15. Staffel von ''Dancing Stars'' über das Tanzparkett? Der ORF hat nun die letzten vier Kandidaten enthüllt.

Zehn Prominente tanzen wie gewohnt in zehn Shows gemeinsam mit ihren Profipartnern um die Gunst von Jury und Publikum. Sechs der zehn Teilnehmer standen bereits fest: Schauspielerin Lilian Klebow, Influencer und Kabarettist Michael Buchinger, Ex-Skisprungtrainer Alexander Pointner, Ex-Rennfahrerin und Kommentatorin Corinna Kamper, Styling-Expertin Martina Reuter und Gastronomin Eveline Eselböck.

Sarkissova von Jurorin zum Dancing Star

Die Teilnehmer-Riege wird nun durch weitere vier namhafte Promis komplettiert. Eine waschechte Überraschung: Karina Sarkissova, deren Ablöse als „Dancing Stars“-Jurorin für Wirbel gesorgt hatte, wechselt nun die Seiten und schwingt selbst das Tanzbein!

Darüberhinaus sind Ex-Fußballpräsident Hannes Kartnig, Musiker Lucas Fendrich und Autor und Keynote-Speaker Omar Khir Alanam fix mit dabei.

Durch die Shows führen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Stimmen der vier Kandidaten

Ex-Fußballpräsident Hannes Kartnig: „Ich habe mit dem Tanzsport viel zu tun, habe Weltmeisterschaften veranstaltet mit echten Supertänzern. Ich habe einmal getanzt, aber mindestens 20 Jahre nichts mehr getan – und das verlernt man. Da muss man wieder üben und viel trainieren. Bewegungstalent musst du haben, den Hüftschwung werde ich nicht mehr so gut können – aber probieren geht über studieren.“ Zu seiner Entscheidung, an „Dancing Stars“ teilzunehmen: „Es waren schöne Sendungen – ich habe sie mir angeschaut. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, jeder sagt ‚mach es!‘. Auch die Freunde – die wollen sehen, ob ich den Kasperl spiele oder nicht.“

Ballerina Karina Sarkissova: „Die Erwartungshaltung an meine Performance wird besonders hoch sein und die Jury wird mich besonders kritisch beobachten. Aber klassisches Ballett ist ein ganz anderes Gebiet als lateinamerikanische Tänze – das habe ich noch nicht getanzt, das muss ich genauso lernen wie alle anderen. Außerdem konnte ich aufgrund von Covid-Nachwirkungen lange nicht tanzen und muss erst Kondition aufbauen.“ Und weiter: „Ich freue mich jedenfalls sehr auf die neue Herausforderung und bin gespannt auf meinen Profi-Partner und die Juroren.“

Musiker Lucas Fendrich: „‚Dancing Stars‘ ist mittlerweile schon fast eine Kult-Sendung. Ich kann nicht tanzen, wollte es aber immer schon lernen. Das ist jetzt eine super Möglichkeit, in einem Intensivkurs tanzen zu lernen.“ Zu seiner Teilnahme: „Ich habe geschaut, ob es möglich ist, dass ich mir so viel Zeit nehmen kann. Ich finde die Sendung cool und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mit – und das hat jetzt Vorrang.“ Und weiter: „Ich habe noch niemals ein Tanzstudio besucht, ich bin ein Greenhorn. Ich hoffe, dass mein Taktgefühl, das ich Gott sei Dank ein bisschen habe, hilft. Ich liebe Herausforderungen und freue mich schon darauf, also: Let’s see what happens!“

Autor und Keynote-Speaker Omar Khir Alanam: „Ich war sehr aufgeregt. Ich konnte es kaum glauben, weil ich vorher nie gedacht habe, dass ich bei so etwas mitmachen würde. Ich habe gleich ja gesagt.“ Auf die Frage, ob er bereits tanzen kann, antwortet er: „Je nachdem, wie man das definieren will. Ich tanze sehr gerne. Paartänze habe ich aber noch nie gemacht, deshalb freue ich mir sehr darauf, auch das ein bisschen lernen zu können.“