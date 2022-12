× Dancing Stars: Diese Promis tanzen 2023 auf

Bühne frei für die 15. Staffel „Dancing Stars“: Nach der Pause 2022 kehrt die Kult-Show im kommenden Jahr zurück auf die ORF-Schirme. Zehn Prominente schwingen 2023 gemeinsam mit den Profis wieder das Tanzbein. Sechs von ihnen stehen bereits fest.

Nachdem "Dancing Stars" heuer auch wegen der Fußball-WM in Katar im Winter aus dem Programm geflogen war, wird 2023 wieder aufgetanzt. Dabei stehen diese Stars bereits als Teilnehmer fest:

Schauspielerin Lilian Klebow, Influencer und Kabarettist Michael Buchinger, der ehemalige Skisprungtrainer Alexander Pointner, Ex-Rennfahrerin und Kommentatorin Corinna Kamper, Styling-Expertin Martina Reuter und Gastronomin Eveline Eselböck kämpfen ab Freitag, 3. März 2023 um den Sieg bei "Dancing Stars".

© ORF ×

In zehn Shows jeweils am Freitagabend werden die Promis wieder an ihren Künsten auf dem Tanzparkett gemessen. Durch die Sendung (jeweils 20.15 Uhr in ORF 1) führt neben Mirjam Weichselbraun ein neues Gesicht: Andi Knoll löst Norbert Oberhauser als Co-Moderator an ihrer Seite ab.

Auch sonst krempelt der ORF einiges um: In der Jury soll etwa Karina Sarkissova abgelöst werden. Balázs Ekker und Maria Santner dürften dagegen weiterhin an Bord sein.