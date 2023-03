Missy May ist bereit für Dancing Stars

Mit ÖSTERREICH plauderte Missy May über ihre Aufholjagd im Ballroom.

Fokus. Seit zwei Tagen trainiert Musical-Star Missy May stundenlang, um ab Freitag für Karina Sarkissova bei Dancing Stars einzuspringen. „Mir tut alles so weh – bis in den kleinen Zeh“, seufzt May im Talk mit ÖSTERREICH. „Ich muss in drei Tagen aufholen, wofür andere drei Wochen Zeit hatten. Dazu kommt, dass ich ganz schlecht tanze, weil ich mir die Schritte nicht so schnell merken kann“, so die sympathische 36-Jährige.

Große Erwartungen hat sie für ihren Partner ­Dimitar Stefanin. „Ich möchte, dass er ganz weit kommt und will ihn nicht blamieren“, grinst May.

Und während Missy May alles gibt, um gut abzuschneiden, zeigt Style-Expertin Martina Reuter alles. Ihr Nackt-Selfie vor dem Spiegel lässt die Fan-Herzen jedenfalls im Dreivierteltakt schlagen.