Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Am 13. Jänner 2023 startet die neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – und diese Promis ziehen diesmal ins Ekel-Camp:

Wie jedes Jahr macht RTL ein großes Geheimnis um die Teilnehmer des Dschungelcamps – doch BILD will es gelüftet haben. Laut der deutschen Tageszeitung ziehen folgende Stars ins Ekel-Camp:

Verena Kerth (41): Ex von Fußball-Legende Oliver Kahn. Laut BILD-Infos soll sie die geringste Gage erhalten – Kerth soll nämlich unbedingt ins Dschungelcamp einziehen wollen.

Claudia Effenberg (57): Die Frau von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (54) soll hingegen eine der höchsten Gagen erhalten. Effenberg war bereits bei "Promi Big Brother" dabei.

Lucas Cordalis (55): Der Mann von Daniela Katzenberger sollte bereits in der vergangenen Staffel mitmachen, erkrankte jedoch an Corona. Sein Papa Costa († 75) wurde 2004 Dschungelkönig.

Martin Semmelrogge (67): Der Schauspieler wurde mit "Das Boot" und "Schindlers Liste" zum Star.

Tessa Bergmeier (33): Die Ex-GNTM-Kandidatin sorgte schon bei Heidi Klum für Skandale.

Jana Pallaske (43): Die „Fack ju Göthe“-Schauspielerin ist jetzt Schamanin und nahm schon am "Sommerhaus der Stars" teil.

Papis Loveday (45): Auch der Laufsteg-Trainer von GNTM hat schon "Promi Big Brother"-Erfahrung.

Markus Mörl (63): Der Sänger wurde während der Neuen Deutschen Welle zum Star – danach wurde es jedoch ruhig um ihn.

Cecilia Asoro (25): Nahm von „Bachelor“ über „Prominent getrennt“ bis "Are You The One" schon an allen Trash-TV-Formaten teil.

Cosimo Citiolo (40): Der deutsch-italienische Sänger wurde durch DSDS bekannt – seine Single „Ketschup Mayo Sandwich“ floppte jedoch.

Jolina Mennen (30): Die Transfrau gibt auf YouTube Schönheits-Tipps.

Luigi „Gigi“ Birofio (23): Wurde mit seinen Sprüchen in diversen Kuppel-Shows bekannt.