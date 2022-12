Dschungelcamp: Die nächsten Kandidatinnen stehen fest

Im Jänner startet wieder das "Dschungelcamp" – und schon langsam füllt sich die Teilnehmerliste.

Wie die BILD berichtet, ziehen zwei Promi-Frauen fix im Jänner in den Dschungel ein: Dirndl-Designerin Claudia Effenberg (57) und Schauspielerin Jana Pallaske (43, „Fack ju Göthe“) sollen im Ekel-Camp dabei sein. Die Frau von Fußball-Legende Stefan Effenberg (54) gilt bereits als Favoritin, denn sie ist ehrlich, charmant, lacht gern, hat einen trockenen Humor und ist absolut keine Zicke. Bereits bei „Promi Big Brother“ 2014 begeisterte sie die Zuseher von ihrer Art.

Jana Pallaske lebt bereits einige Monate des Jahres in Asien zurückgezogen auf einer Insel – ohne Strom und Wasser. Sie bietet dort ihre Dienste als Schamanin an. Für sie dürften also zumindest die Dschungelprüfungen ein leichtes Spiel sein.