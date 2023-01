Dschungelcamp: Tessa und Papis rechnen mit Heidi Klum ab

Dschungelcamp-Kandidatin und Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier rechnet mit Heidi Klum ab – und auch Papis Loveday lässt kein gutes Haar an der Model-Mama.

Bei der gemeinsamen Nachtwache mit Papis Loveday holten Tessa Bergmeier in der Sendung am Donnerstagabend die Erinnerungen ein. Sie erzählt ihrem Model-Kollegen, dass ihre Mittelfinger-Geschichte damals komplett verdreht wurde. Der Stinkefinger galt eigentlich einem Kameramann, der sie filmte, als sie weinte. In der Sendung wurde es dargestellt, als hätte sie Heidi Klum den Mittelfinger gezeigt: "Die haben mich verarscht! Ich fand das ungerecht. Ich wusste gar nicht, in was für ein Licht die mich da rücken wollen. Sie haben mich als Bitch dargestellt. Das war so unfair. Sie haben mich zu einem Monster gemacht, das war ich nicht. Jeder kannte mich draußen und hatte irgendwie einen Hass auf mich. Damals wurde geschrieben, Tessa Bergmeier stiehlt Heidi Klum die Show. Sie ist eiskalt. Sie hat keine Empathie", so Tessa.

Auch Papis lässt kein gutes Haar an der Model-Mama. Als er bei GNTM mitgemacht hat, haben alle immer seine extravaganten Outfits gelobt, so Papis, aber Heidi bestand darauf, dass er sich umzieht: "Sie hat mich gezwungen, mich umzuziehen, weil mein Outfit für sie zu viel Farbe hatte." Tessa bestätigt: "Du darfst nicht mehr als sie leuchten. Du darfst nicht die Aufmerksamkeit nehmen." Und Tessa erinnert sich weiter: "Die lacht kleine Mädchen aus – das musst du dir mal vorstellen. Machtmissbrauch. Das ist auch ganz kleines Selbstbewusstsein. Ein Mensch, der andere quälen kann ohne jegliches Schuldgefühl. Wie kann die nachts schlafen? Wie viele Mädchen sie zum Weinen gebracht hat… Ich habe ihren Vater kennengelernt und der hat immer alle Mädchen um sich geschart – wie so eine Sekte. Heidi hatte auch keine Kindheit, die wurde auch gedrillt." Und Papis fasst zusammen: "Sie ist nicht Gott von der Welt."