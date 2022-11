Fischer als Weihnachts-Engel im ORF

Auch David Garrett, DJ Ötzi und Sarah Connor treten für die gute Sache auf.

Sensation. In der Vorweihnachtszeit sorgt die Licht ins Dunkel-Gala im ORF für ein Star-Feuerwerk. Dieses Jahr gelang es dem Sender sogar Schlager-Queen Helene Fischer für den guten Zweck zu gewinnen. Bereits am 18. November wird sie bei der Live-Aufzeichnung in den Wiener Sophiensälen die Bühne rocken.

Neben Fischer werden auch David Garrett, DJ Ötzi, Sarah Connor, Melissa Naschenweng und Josh für musikalische Highlights sorgen. Wie gewohnt dient die Show dem Zweck, Spenden für Menschen mit besonders schweren Schicksalen zu sammeln. Im vergangenen Jahr konnten 3.372.150 Euro gesammelt werden.