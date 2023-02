GNTM: Das sind die Kandidatinnen der 18. Staffel

29 Kandidatinnen kämpfen ab 16. Februar wieder um den Titel "Germany's Next Topmodel" – mit dabei sind auch drei Österreicherinnen.

Nachdem Heidi Klum bereits in Staffel 17 auf mehr Diversität denn je setzte, ist das auch bei Staffel 18 der Fall. Zwei Wochen vor dem Sendestart auf ProSieben hat der Sender nun alle 29 Nachwuchsmodels verkündet – und auch Heidi Klum gibt auf Instagram einen ersten Einblick in die neue Staffel. Drama ist schon mal vorprogrammiert: In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie eine Kandidatin radikal umgestyled wird – und pinke Haare verpasst bekommt.

Unter den 29 Topmodel-Anwärterinnen finden sich auch drei Österreicherinnen. Elsa (18, Baden/Niederösterreich), Melina (18, Linz) und Lara (18, Aschbach).

Natürlich dürfen auch prominente Gäste nicht fehlen. Als Gastjuroren nehmen an Heidi Klums Seite unter anderem die Topmodels Ashley Graham und Winnie Harlow Platz. Und auch Sofia Vergara soll einen Gastauftritt haben.