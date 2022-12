"Jack Ryan" ist ab jetzt in Österreich auf der Flucht

Ab heute sind wir „Jack Ryan“. Die 3. Staffel wurde ja bei uns gedreht.

Serie. Im Mai 2021 fuhr Jack Ryan auf Österreich ab: John Krasinski und Co. drehten fast eine Woche lang bei uns. Am Stephansplatz, in Schönbrunn, am Wiener Hauptbahnhof und auch eine Verfolgungsjagd im einem ÖBB-Waggon bis zum Semmering. Jetzt gibt es das Ergebnis.

Heute Mittwoch startet die 3. Staffel bei Amazon Prime. Acht Folgen lang muss Jack Ryan dabei nach einer Verschwörung des „Sokol Project“, das mittels eines Nuklearschlags die ehemalige Sowjetunion wiederherstellen will, quer durch Europa flüchten. Auf den Fersen sind ihm sowohl die fiesen russischen Banditen als auch die CIA.