Kultserie 'MA2412' feiert Comeback im ORF

ORF 1 bringt den Kult-Hit ''MA2412'' in Form von zwei neuen Specials namens ''Weber und Breitfuß" zurück auf die TV-Schirme.

20 Jahre, nachdem die letzte Klappe gefallen ist, sind die beiden legendären Beamten Weber und Breitfuß zwar nicht mehr im Dienst der nicht minder legendären „MA 2412“ – aber auch im frühzeitigen Ruhestand fernab des Büroalltags geht es nicht weniger turbulent zu.

Dreharbeiten laufen bereits

Seit Samstag, dem 7. Mai 2022, laufen die Dreharbeiten in Wien und Niederösterreich auf Hochtouren. Alfred Dorfer und Roland Düringer sind in ihren Paraderollen als Weber und Breitfuß den seltsamen Machenschaften eines Reha-Zentrums auf der Spur und stellen ihr Können als Komparsen beim Film unter Beweis. Das hochkarätige Duo komplettieren u. a. Monica Weinzettl, Andrea Händler, Eva Billisich, Nina Proll, David Jakob, Julia Edtmeier, Roland Penzinger, Johannes Silberschneider, Angelika Strahser, Martin Brambach und Anton Noori.

Sicheritz führt wieder Regie

Am Regiesessel nimmt – nach den bisherigen vier Staffeln mit insgesamt 34 Folgen und dem Kinofilm „MA 2412 – Die Staatsdiener“ – erneut Harald Sicheritz Platz. Für die Drehbücher zeichnen wieder Alfred Dorfer und Roland Düringer verantwortlich.

Ausstrahlung ist 2023 geplant

Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Juni. Zu sehen sein soll „Weber und Breitfuß“ (AT) voraussichtlich 2023 in ORF 1.

Mehr zum Inhalt:

Die Jahre sind ins Land gezogen und auch nicht spurlos an Michael Weber (Alfred Dorfer) und Ing. Engelbert Breitfuß (Roland Düringer), den beiden legendären Beamten des nicht minder legendären Amts für Weihnachtsdekoration, vorbeigegangen. So werden sie von der derzeit zuständigen Ministerin in den frühzeitigen Ruhestand „entsandt“. Fast Grund zur Freude, denn die beiden sind einander endlich los und schwören, einander nie wieder über den Weg zu laufen. Es kommt aber natürlich, wie es kommen muss, und Weber und Breitfuß treffen, allen Vermeidungsstrategien zum Trotz, doch immer wieder aufeinander – und das in allen möglichen und unmöglichen Situationen. In den zwei Specials kommen sie in der Reha nicht nur in die Mühlen der Zweiklassenmedizin, sondern auch einigen seltsamen Machenschaften im Heilzentrum auf die Spur, bevor sie als Komparsen beim Film selbst im Horrorgenre erprobten Gemütern das Fürchten lehren.