Morddrohungen gegen ''Bares für Rares''-Star

„Bares für Rares“-Händler David Suppes hat auf dem Instagram-Account der Sendung öffentlich gemacht, dass er Morddrohungen bekommen hat.

Wie David Suppes (34) in dem Instagram-Clip verrät, wurde er von einem eifersüchtigen Mann bedroht. „Es gab mal einen Herren, dessen Freundin mir bei Instagram gefolgt hat. Ich weiß nicht, was der gedacht hat, was da irgendwie passiert ist. Ich wusste gar nicht, dass die mein Follower ist", beginnt er zu erzählen.

Irgendwann bekam er Hassnachrichten von dem Mann. „Und das ging dann wirklich so, sage ich mal, fast in Richtung Morddrohungen. Richtig heftig.“ Er habe nicht geantwortet – doch nachgedacht habe er immer wieder über die Nachrichten.