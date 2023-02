Nächster Pöbel-Auftritt: Bohlen schimpft über DSDS-Mitarbeiter

So reagiert Dieter Bohlen auf Katjas Diss-Track Dicke Luft bei DSDS. In der diesjährigen DSDS-Staffel brennt aktuell die Luft. Für das Drama sorgen aktuell weniger die Kandidaten, sondern vor allem die Jury-Mitglieder. Denn der Streit zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice geht in die nächste Runde.