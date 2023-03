Eine Kandidatin beim 'Bachelor' machte rassistischen Spruch.

Folge zwei der Kuppelshow und schon geht es rund bei der Bachelor . Eine der Frauen ist sich ihrer Gefühle sicher; nämlich, dass sie keine für den Junggesellen entwickeln werde. Und so verlässt Danielle die Sendung: "Ich kann keine Sekunde länger hier bleiben!"

Schoko-Spruch befremdlich

Beim ersten Gruppendate entführt David einige Ladys zum Tandemsprung. Danach gab es ein romantisches Einzeldate. Wieder in der Gruppe fährt David mit einem VW-Bus die Frauen durch die Gegend. Ein Eis soll Abkühlung schaffen, er fragt in die Runde: "Möchte jemand Eis?" Colleen zählt auf: "Es gibt Schoko und Vanille!" Und prompt bekommt er die Antwort von einer der Kandidatinnen, nämlich Saskia: "Dann dich als Schokolade! Oh Gott, das habe ich nicht gesagt!" Doch, hat sie und David findet die Aussage befremdlich, murmelt das Englische "Awkward."

Nacht der Rosen

Es kommt nachher zum Gespräch, in dem David deutlich macht: "Den Spruch fand ich ein No-Go." Er habe nicht darüber lachen können. Zu Saskia ging David danach auf Distanz. In der Nacht der rosen stellt er noch einmal klar: „Die Situation mit dem Schokoladeneis. Ich weiß, du willst mich nicht beleidigen und meinst es nicht böse, aber ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen Aufklärung, vielleicht hast du noch nicht so viel damit zu tun gehabt, aber ich habe einfach schon zu viel Erfahrung mit solchen Geschichten gehabt. Ich habe einfach schon zu viel gelitten. Wenn ich dann eine Frau kennenlerne und die sagt dann halt so eine Sache, das löst halt was in mir aus, ob ich will oder nicht.“

Saskia gibt sich reflektiert, weiß, dass sie diese Erfahrungen nicht teilen kann als weiße Person. Zum Schluss fliegt sie aus der Show - laut David aber nicht wegen dem Spruch.

