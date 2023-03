Es ist soweit und dieser heiße Serie geht in die zweite Runde.

„Sex/Life“ handelt von der Dreiecksbeziehung einer Frau, ihrem Mann und ihrer Vergangenheit und wirft einen provokanten Blick auf die weibliche Identität und Lust. So die kargen Worte im der Beschreibung vom Streamer Netflix.

Was bisher geschah

Bereits in Staffel eins der sexy Hits ging es ordentlich zur Sache. Hausfrau Billie Connelly lebt in einer konservativen Vorstadt, mit Ehemann und Kindern. Zu gerne hängt sie noch ihrer Vergangenheit, den wilden Jahren in New York, nach. Sie beginnt, Tagebuch zu schreiben, mischt darin Fiktion und Wünsche; es dreht sich um ihren heißen Ex Brad. Als ihr Ehemann Cooper die Aufzeichnungen findet, glaubt er, dass es sich um ein echtes Tagebuch handelt... Daraus entspinnt sich für Billie und Cooper ein neuer Twist in ihrer Ehe. Wenn es da nicht auch noch Brad geben würde...

Ehe am Ende

Die letzte Staffel hörte mit dem gewaltigen Cliffhanger eines Kusses zwischen Brad und Billie auf. Was sich in den neuen Episoden abspielt? So einiges, wie uns der Trailer zeigt. Denn die Ehe zwischen Billie und Cooper scheint zu Ende zu sein. Und was das bedeutet? Freie Fahrt für heiße Abenteuer!