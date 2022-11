Skandale & Sex-Talk bei "The Crown"

Zehn neue Episoden erfreuen die „The Crown“-Fans ab Mittwoch auf Netflix. Spoiler-Alarm!

Wirbel. Von den Royals gefürchtet, von den Fans mit Vorfreude erwartet: die fünfte Staffel der Erfolgs­serie The Crown startet morgen auf Netflix. In den zehn neuen Folgen geht es um das britische Königshaus in den 1990er-Jahren. Von Dianas Selbstmordgedanken über die Trennung von Charles bis hin zu ihrem Tod.

Achtung, Spoiler! Nicht weiterlesen, wenn Sie noch nicht wissen wollen, was in der Serie passiert.

Auch der Sex-Talk zwischen Dianas Ehemann und Camilla wird in der Netflix-Serie wiedergegeben. Gerade der nunmehrige König kommt nicht gut weg.

Panik. Für Charles kommt die Fortsetzung zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Der Schmuddelruf, den man ihm in The Crown gibt, passt nicht zu dem eines Königs. Diana hingegen wird als liebevolle Mutter dargestellt. Auch Thema: Dianas Skandal-Interview, in das sie BBC-Journalist Martin Bashir 1995 hineintrickste und in dem Diana den legendären Satz fallen ließ: „Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng.“

Ärger. Es wird einige Szenen geben, die dem König nicht gefallen: „Der Zeitpunkt hätte für ihn und seine Gemahlin nicht heikler sein können“, erklärt ein Insider.