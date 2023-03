Die fesche Influencerin Anna Strigl gibt Einblick in ihr Liebesleben!

Die deutsche Ausgabe des Formats " Too Hot To Handle " auf Netflix begeistert die Streamer.

Vibrator-Gate bei THTH

Mit dabei sind nicht nur sehr heiße deutsche Singles, sondern auch österreichische. Darunter die 25-jährige Innsbruckerin Anna Strigl. Die Influencerin wurde durch TikTok und Instagram bekannt, hat auf letzterem 210.000 Follower! Während der Produktion fiel sie auf, weil ihr ein Vibrator weggenommen werden musste (bei THTH sollen Vergnügungen aller Art unterbunden werden, sonst wird es teuer).

Anna Strigl: Liebeskummer

Nun legt sie im Interview mit der BILD weitere pikante Details aus ihrem Leben nach. Die fesche Blonde hatte nämlich mal eine Liaison mit ihrem Chemie-Lehrer! Schuld war ein arger Liebeskummer. Nach der Matura verbrachte sie einige Zeit bei ihrem Freund in Kanada; der machte allerdings Schluss, betrog sie zuvor. Sie war dann mit gebrochenem Herzen in Wien zum Studieren, eine Freundin schrieb ihr, dass sich der Chemielehrer für sein Doktorat ebenfalls in der Hauptstadt aufhielt. Sie trafen sich für eine private Sportstunde und: "Wir haben uns echt gut verstanden und dann war das so ein Ding, für ein paar Monate."

Jetzt fragt sich ganz Österreich: Wer ist denn dieser Lehrer, mit dem die hübsche Anna da etwas laufen hatte..? Rund zehn Jahre älter als sie soll er sein, also knapp 45.

