Hochbeete zur Selbstversorgung

Der neue Trend zur Selbstversorgung: In dem aus Brettern mit eigener Hand gebauten Hochbeet gedeihen Kohlsorten, Kräuter, Zwiebeln und Salate und vieles mehr.

Ohne Hochbeet läuft in diesem Jahr gar nichts: Das große "Blumenkisterl" lässt Stauden, Kräuter, Gemüse und Salat auch auf dem kleinsten Balkon gedeihen, erleichtert das Gärtnern und ist in Holz oder nachhaltigem Kunststoff erhältlich. Schnell eine Zucchini für das Abendessen aus dem Garten geerntet oder knackige Karotten aus der Erde gezogen: Um einen eigenen Gemüsegarten zu haben, braucht es in diesem Jahr dank Hochbeeten sogar auf dem Balkon nur wenig Platz. Das "Holzkisterl", das eigentlich für rückenschonendes Gärtnern entwickelt wurde, hat schon lange seine rustikale Optik verloren -immer mehr kreative Formen und Materialien halten Einzug im eigenen Garten.

Nachhaltigkeit für zu hause

Neben den klassischen Materialien aus Holz wird in diesem Jahr auf nachhaltigen Kunststoff gesetzt: Dieser ist besonders für Steinterrassen und kleine Balkone praktisch, denn er ist leicht aufzustellen und besonders platzsparend. Wer in der Stadt nicht auf Kräuter und Gemüse aus eigenem Anbau verzichten möchte, kann auf die Hochbeete von Ugreeny zurückgreifen: Das österreichische Unternehmen hat spezielle Pflanzboxen entwickelt, die sich individuell kombinieren lassen und sogar Platz für ein kleines Gewächshaus bieten.

Doch nicht nur, was das äußere Material betrifft, sind Hochbeete kleine Nachhaltigkeitswunder, denn auch die verschiedenen Schichten, die die Beete von innen füllen, haben ökologischen Nutzen: So finden Holzabschnitte, Gartenabfälle oder Rasenschnitt als Befüllung der Hochbeete Verwendung und bieten den Gemüsepflanzen eine nährstoffreiche Grundlage.

Ökologisch

Ganz nebenbei sind die hohen Beete nicht nur eine wunderbare Quelle für den eigenen Gemüsebedarf, sondern auch für kleine Insekten wie Bienen oder Hummeln. Blühende Kräuter oder Bauerngartenblumen locken mit ihrem süßen Nektar die kleinen Gartenhelfer und helfen dabei, ihren Bestand zu erhalten. Ob "klassisch" aus Holz oder modern interpretiert -Hochbeete sind wahre Alleskönner, die den ganzen Sommer über knackiges Gemüse und duftende Kräuter liefern und obendrein sogar die Umwelt schonen und einen Beitrag zur Insektenvielfalt leisten.