Gerda Rogers: Das große Interior-Horoskop

Laut Star-Astrologin Gerda Rogers gibt es kaum bessere Voraussetzungen für den Start des neuen Wohn- und Lifestyle Magazins LIVE&STYLE. Um das zu feiern, blickte Gerda Rogers für uns in die Sterne und verratet, welcher Einrichtungsstil am besten zu welchem Sternzeichen passt.

Widder

Schneller wohnen könnte Ihre Devise lauten: Kurze, direkte Wege sind wichtig, aber in Stil und Technik immer auf der Höhe der Zeit. Schließlich sind Sie die Pionierin unter den Sternzeichen, die immer voran geht. Bei Ihrem hohen Energieumsatz ist eine Küche, die alle Stücke spielt, ebenso wichtig wie ein zeitgemäßes Bad, wo Sie sich nach Ihren sportlichen Aktivitäten besten auffrischen können.

Stier

Sie sind die Genießerin unter den Sternzeichen und brauchen daher ein möglichst bequemes Ambiente, in dem Sie stundenlang komfortabelst auf der faulen Haut liegen können. Aber auch die Tafelfreuden dürfen nicht zu kurz kommen, daher ist auch der Essplatz mit allem, das rundum dazugehört, enorm wichtig. Und das sollte möglichst solide, langlebig und wertbeständig sein, denn Sie sind ja auch ein Gewohnheitstier.

Zwillinge

Klar und praktisch muss das alles sein, denn Sie haben keine Zeit sich mit irgendetwas lange aufzuhalten. Sie brauchen auch viel Luft und Bewegungsfreiheit. Ihr wichtigstes Thema ist aber die Kommunikation. Daher sollte Ihr Lebensraum über viele Sitzgelegenheiten verfügen, die zu regem Gedankenaustausch einladen. Und natürlich nichts vermissen lassen, das Ihr Informationsbedürfnis befriedigt. Vom Lesepult bis zur Multimedia-Ausstattung.

Krebs

Sie brauchen ein behagliches und kuscheliges Nest, in das Sie sich vor der hektischen Außenwelt verkriechen können. Sie sind aber auch ein Familienmensch, der seine Lieben gerne nach Strich und Faden verwöhnt. Daher sollte bei Ihnen jeder seinen Platz finden, an dem er sich wohlfühlt. Ihre kulinarische Kompetenz sieht man bestimmt schon Ihrer Küche an. Und da Wasser Ihr Lebenselixier ist, muss auch das Bad ein wahres Spa-Erlebnis bieten.

Löwe

Ihrem Lebensambiente muss man auf den ersten Blick ansehen, dass Sie etwas Besonderes sind. Das gilt nicht nur für den überwältigenden Gesamteindruck Ihres repräsentativen und prunkvollen Interieurs, der Ihre Gäste staunen macht, sondern auch für jedes Detail, das mit Sicherheit aus prominenten Designerhänden stammt. Da Sie aber auch sehr kinderlieb sind, ist für die liebem Kleinen sicher auch großzügigster Spielraum vorgesehen.

Jungfrau

Sie sind die große Pragmatikerin unter den Tierkreiszeichen Daher sollte alles möglichst zweckentsprechend gestaltet sein: Küche und Bad auf neuestem funktionalen Stand, die Wohnräume nicht nur mit viel Stauraum ausgestattet, sondern auch allen allfälligen Wünschen und Vorlieben entsprechend. Einschließlich der Erkenntnis, dass das Schlafzimmer nicht nur zum Schlafen da ist. Sie wissen genau, was man alles braucht.

Waage

Ästhetik und Stil stehen ganz große auf Ihren Fahnen. So leger und lässig das auch alles aussehen mag - da ist nichts dem Zufall überlassen. Sie haben unglaublich vel Zeit darauf verwendet, die schönsten Materialien, Farben und Designerstücke zusammenzutragen, bis Ihre gestalterischen Ansprüche endlich erfüllt waren und Sie dieses verführerische Ambiente, in dem man sich nur wohlfühlen kann, endlich richtig genießen können.

Skorpion

An Ihren Vorstellungen ist nicht zu rütteln. Es gilt die Devise: Alles oder nichts. Das kann also durchaus absolut minimalistisch sein oder aber ausgestattet mit allen Finessen, die zeitgemäßes Wohnen zu bieten hat. Auf jeden Fall sichtbar: Ein perfekt durchgehaltenes Konzept - vom Vorraum bis zum Bad. Und keine Kompromisse: Klares Schwarz-Weiß oder extrem durchdachte Farb- und Formgebung. Ein Statement allemal.

Schütze

Haben Sie überhaupt Zeit zu wohnen und Ihr privates Ambiente zu genießen? Auf jeden Fall brauchen Sie sehr viel Bewegungsfreiheit und eine entsprechend großzügige Wohnraumgestaltung. Jede Menge Luft und Licht. Da Sie dazu neigen, ständig in der Weltgeschichte unterwegs zu sein -Übersiedlungen inklusive - sollte alles möglichs beweglich und leicht zu transportieren sein. Aber natürlich auch inspiriert von Ideen aus aller Welt.

Steinbock

Möglichst einfache klare Strukturen, praktisch, solide, zeitlos und von entsprechender Langlebigkeit - damit sind Ihre Ansprüche wohl auf den Punkt gebracht. Möglichst keine Problemzonen und trotzdem edel genug, um Ihren gesellschaftlichen Stellenwert zu repräsentieren. Schlichte Eleganz und erlesene Qualität. Nicht zu vergessen: Da muss jederzeit und im Handumdrehen Ordnung zu schaffen sein. Alles an seinem Platz.

Wassermann

Utopie, Provokation und Chaos - da ist alles drin. Hauptsache nicht konventionell. Daher: je ausgefallener umso besser. Sie verfügen bereits über Einrichtungsstücke, Materialien, Haus- und Kommuniktionstechnik, von denen anderen nicht einmal noch wissen, dass es die gibt. Avantgarde und Originalität pur. Letztere lässt sich allerdings durchaus auch ohne großen matriellen Aufwand herstellen. Durch äußerst ungewöhnliche Kombinationen etwa.

Fische

Ihre Rückzugesbedürnisse sind legendär. Daher müssen Sie unbedingt in der Lage sein, sich vollends abzuschotten und sich in Ihren vier Wänden bestens und sicher aufgehoben zu fühlen. Stille Ecken und bequemstes Mobiliar, in das sie sich zum Sinnieren und Grübeln zurückziehen können und ein Bad, in dem Sie so richtig abtauchen und Ihre Batterien wieder aufladen können, um der lauten Welt da draußen wieder gewachsen zu sein.