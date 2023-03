× Kühlschrank mit MyStyle individuell gestalten

Auf bunte Kühlschränke treffen innovative und zukunftsweisende Hightech-Features.

Kühlschränke sind längst keine reinen Kühlgeräte mehr, auch in den Küchen hat Hightech längst Einzug gehalten. Das deutsche Familienunternehmen Liebherr setzt 2023 etwa auf neue Features in der Kühltechnologie.

Ihr Kühlgerät in persönlicher Wunschfarbe definiert

Mit dem MyStyle-Konfigurator von Liebherr können Sie der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Für eine Individualisierung stehen im MyStyle Onlinekonfigurator unzählige Farben zur Verfügung, sowohl als farbliches Highlight oder im harmonischen Einklang mit ihrer Küche. Farben per Pipette wählen oder CMYK-Wert eintragen - so kann der Außenbereich ganz einfach im Wunschdesign gestaltet werden.

Bilder aus der eigenen Galerie oder von Designvorlagen verwenden

Für alle, die es noch ein bisschen persönlicher mögen: Einfach ein eigenes Foto oder Motiv hochladen. Diverse Designvorlagen stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung, die auf allen Seiten des Kühlgeräts platziert werden können. Nicht zuletzt überzeugt der UV-Tintenstrahldruck durch hochwertige Farbbrillianz, hohe Beständigkeit und ist zudem auch noch leicht zu reinigen.

Individuelle Innenausstattung maßgeschneidert

Dank der flexiblen Möglichkeiten, die MyStyle zu bieten hat, legen Sie selbst die Anzahl an Ablage- und Schubfächer fest, die Sie benötigen. Auch entscheiden Sie selbst über das Hinzufügen eines Flaschenbords, des innovativen FlexSystems und vielen anderen Zubehörteilen zu Ihrem Kühlgerät.

„Mit unserer neuen MyStyle-Serie schaffen wir optisch zeitlose Ikonen für eine anspruchsvolle Küchenumgebung. Durch das technische Innenleben mit unserer patentierten BioFresh-Technologie lagern vitamin- und mineralstoffreiche Nahrungsmittel bei der richtigen Temperatur und der idealen Luftfeuchtigkeit. So bleiben Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als in herkömmlichen Kühlschränken. Der Trend zur Individualisierung setzt sich immer mehr durch – viele Menschen möchten ihrer Küche eine ganz persönliche Note verleihen. Mit außergewöhnlichen Design-Geräten kommen wir diesem Wunsch nach", so Steffen Nagel, Geschäftsführer Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Erhältlich sind die MyStyle-Geräte von Liebherr-Hausgeräte ab 800 Euro.

Alle Liebherr-Hausgeräte sind im österreichischen Fachhandel oder online über home.liebherr.com verfügbar.