Fertigteilhaus-Trend

Schnell, kostensicher, aber auch einzigartig und nachhaltig: Die Fertigteilhaus-Trends des Jahres.

Der Traum vom Eigenheim, am besten ein Haus inmitten der Natur, ganz auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt, bleibt für viele unerfüllt. Zu hohe Kosten, fehlendes Know-how in Sachen Bau und Angst vor langen, komplizierten Bauzeiten lassen viele davor zurückscheuen, zum „Häuslbauer“ zu mutieren. Weshalb wohl auch ein deutliches Wachstum am Markt der Fertighäuser in Österreich zu verzeichnen ist.



Die Trends sind dabei dem Zeitgeist entsprechend: Holz wird zum immer beliebteren, weil ökologisch wertvollen Baustoff. Es erzeugt ein gutes Raumklima, ist tragfähig und leicht zu bearbeiten.

© griffner.com ×

In Sachen Dach sind Flach- und Pultdachformen im Trend. Der aus den 1960er-Jahren bekannte Bungalow feiert immer häufiger ein Comeback. Er gestaltet sich nicht nur stylisch und mittels großer Glasfronten lichtdurchflutet, sondern ermöglicht auch optimale Barrierefreiheit.

© griffner.com ×

Im Innenraum setzen Fertighaus-Kund:innen auf weniger, dafür größere Räume – speziell für Küche und Badezimmer. Und: „Ausbaustufe schlüsselfertig“ ist gefragter denn je. Nur allzu verständlich!