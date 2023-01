Alles neu: Ferienmesse startet spektakulär durch

Die Ferienmesse wartet im März mit Neuerungen auf. Nicht nur der Termin ist neu, auch eine Fotowelt und ein eigenes "Reisekino" sollen Lust auf den nächsten Urlaub machen.

Vom 16 bis 19.3 ist es wieder so weit. Die Ferienmesse auf dem Messegelände beim Prater lässt wieder die Herzen aller reiselustigen Personen höherschlagen. Wie jedes Jahr gibt es auch im Jahr 2023 ein Partnerland. Dieses ist Kroatien. Das beliebte Urlaubsland an der Adria zeigt sich an den vier Messetagen von seiner schönsten Seite und macht den Besuchern Lust auf eine Kombination aus Meer, Kultur und Kulinarik.

Auf der Messe wird aber nicht nur Kroatien im Mittelpunkt stehen, es werden die traumhaftesten internationalen Reiseziele aus fünf Kontinenten sowie ein breites Angebot an Kreuzfahrten durch die Weltmeere präsentiert.

Für alle etwas dabei

Spektakulär wird auch das "Reisekino". Für unentschlossene Reisende ist dies der perfekte Ort, um eine Urlaubsdestination zu finden. Das Reisekino lädt zu einer Rundreise um die Welt, zu den aufregendsten Städten und den einsamsten Stränden ein und macht Lust auf Urlaub.

Eine besondere Neuerung gibt es für 2023. So wird erstmals die innovative Fotowelt powered by „Photo+Adventure“ ihren Platz in der Ferienmesse Wien finden. Hier erfahren die Besucher alles rund um Fotografie, Film und Video.

Auch für Unterhaltung wird gesorgt. In beiden Hallen befindet sich jeweils eine Showbühne, wo jede Menge Entertainment mit spannenden Talks von echten Weltenbummlern, Showeinlagen, Live-Musik und Gewinnspiele warten.