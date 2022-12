× 51 Kilo Cannabis auf A2 in Kärnten sichergestellt

In einem der Fahrzeuge wurde durch das mobile Kontrollteam des Zollamtes mittels eines Röntgenfahrzeugs das Suchtgift entdeckt.

Wien/Katowice (Kattowitz). 51 Kilogramm Cannabiskraut, das von Spanien nach Polen transportiert werden sollte, ist Anfang November von Ermittlern der LPD Wien auf der Südautobahn (A2) in Kärnten abgefangen worden. Wie die Exekutive am Mittwoch mitteilte, wurden in Zusammenarbeit mit Kollegen der Kriminalpolizei Katowice mehrere Fahrzeuge aufgehalten sowie fünf Polen im Alter zwischen 43 und 54 festgenommen.

In einem der Fahrzeuge wurde durch das mobile Kontrollteam des Zollamtes mittels eines Röntgenfahrzeugs das Suchtgift entdeckt. Die Verdächtigen verweigerten bisher die Aussage. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete ihre Einlieferung in eine Justizanstalt an.