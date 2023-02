8 Mordopfer seit Silvester: Österreich über blutige Serie geschockt

Während im Vorjahr vom 1. Jänner bis 10. Februar „nur“ fünf Menschen ermordet wurden, hat sich die Zahl der Morde heuer fast verdoppelt.

Wien. Die Mordserie begann bereits am 1. Jänner in Wien mit dem Apotheker Heinrich B. Der gleiche Killer – der 50-jährige Andrzej M. aus Polen – brachte nur eine Woche später eine zweifache Mutter in Floridsdorf um. In der gleichen Woche wurde der irakische Staatsbürger Ali A. an ­einem Kebab-Stand in Wien-Margareten von einem Afghanen (27) brutal niedergestochen.

Mitte Jänner tötete ein Mann seine Schwester in Berndorf (NÖ). Am 25. Jänner wurde die 34-jährige Sandra S. mit dutzenden Stich- und Schnittverletzungen im Keller eines Mehrparteienhauses in Mürzzuschlag (Stmk.) von ihrer Tochter (13) tot aufgefunden. Ihr Ex-Partner Herbert S. wurde kurz nach der Tat festgenommen. Der in Salzburg lebender Iraker Mohanad A. wollte Ende des Jahres seinen BMW X 6 über Facebook verkaufen und wurde von einem „Interessenten“ ermordet. Von der Leiche fehlt bis heute jede Spur.

Eine Schülerin fand am Mittwoch eine Tote (62) vor einer Totenhalle in Edling (Ktn.). Das Opfer wurde niedergeschlagen und ist danach erfroren.