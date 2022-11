Achtung, Fertig, Punsch: Mega-Ansturm auf Advent-Märkte

Endlich Adventmärkte ohne Corona-Auflagen. Tausende konnten es kaum erwarten.

Wien. Die Punsch-Saison ist eröffnet. In Wien sind einige der insgesamt 905 Standln schon in Betrieb, in Niederösterreich schenken an diesem Wochenende auch schon die ersten den wärmenden Alkohol aus. Grazer, Linzer und Innsbrucker freuen sich schon auf nächste Woche.

Einen Vorgeschmack gab es für die Wiener bereits am Donnerstag. Im MuseumsQuartier sperrte der allererste Adventmarkt auf. Trotz Schock an der Kassa war der Andrang gewaltig. „Ich habe extra im Internet nachgeschaut, welcher Markt als Erstes offen hat“, sagt Christian (22) zu ÖSTERREICH. Die junge Dame daneben freut sich im modernen Ambiente mit DJ und Lichtshow darauf, „nach der Arbeit hier zu relaxen“.

© TZOe Fuhrich ×

© TZOe Fuhrich ×

Großer Andrang beim Start im MuseumsQuartier



390 Millionen Euro geben wir auf Adventmärkten aus

Rekorde. Die Geschichte der Adventmärkte ist eine der Superlativen:

■ Jubiläum. Es ist heuer das 300. Jahr mit Christkindlmärkten in Österreich.

■ Umsatz. Auf den Märkten geben Besucher in Summe 390 Millionen Euro aus (Studie vor Corona).

■ Sieger. Am meisten geben wir für Geschenke und Punsch am größten Markt, dem vor dem Wiener Rathaus, aus: 60 Millionen Euro.

■ Punsch & Co. 87 % der Gäste trinken zumindest einen Punsch oder Glühwein, so eine Umfrage von Meinungsraum. Auf Zuckerwatte und Langos freuen sich mehr als die Hälfte.

Countdown. Übrigens: 42 Tage haben die Markte bis Weihnachten noch offen.