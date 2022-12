Alarmstufe Rot zu Silvester: Polizei bereit für Großeinsatz

Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Nach den Ausschreitungen zu Halloween in Linz werden am 31. Dezember die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

Wien. Bundesweit werden 1.000 Polizisten zusätzlich zu Silvester eingesetzt. Wie viele insgesamt im Dienst sein werden, verrät das Innenministerium aus Sicherheitsgründen nicht. Grund für die Sondervorkehrungen: Ausschreitungen in den vergangenen Jahren und die Halloween-Krawalle in Linz. Damals versammelten sich 200 Männer – vor allem Syrer, Afghanen – zum Halloween-Exzess. Sie zündeten Feuerwerkskörper, warfen Flaschen auf Passanten und Polizisten.

Diesmal werden im Vorfeld und während der Nacht soziale Medien überwacht. Es sollen auch Drohnen zur Aufklärung eingesetzt werden.

Konfisziert. Im Vorfeld gab es bereits Schwerpunktaktionen gegen Böller. In Wien konfiszierten Polizisten am Bahnhof Floridsdorf in ­einem Zug 630 illegale Produkte. In Linz wurde ein Spanier (19) mit 162 Kategorie-4-Böllern erwischt.