''Allahu Akbar'': Neues Video zeigt Silvester-Randale

Gesprengte Mistkübeln, Schüsse und ''Allahu Akbar''-Rufe: Neue Videos der Ausschreitungen zur Silvesternacht in Wien-Floridsdorf sorgen weiter für großen Wirbel.

Wie oe24 bereits berichtete, sorgte ein Polizeieinsatz in der Silvesternacht in Wien-Floridsdorf für große Aufregung: Jugendliche hätten Böller in Richtung von Polizisten geworfen, woraufhin drei Personen festgenommen worden seien, hieß es am Neujahrstag von der Polizei.

In #Floridsdorf kam es zu einem größeren Einsatz, da unsere Kolleg*innen zunächst von mehr als 50 Jugendlichen mit pyrotechn. Gegenständen beworfen wurden. Um größere Ausschreitungen zu vermeiden, führten unsere Kolleg*innen 260 I-Feststellungen durch & sprachen 3 Festnahmen aus. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) January 1, 2023

Doch neue Videos zeigen nun, wie wild es wirklich in jener Nacht in der Großfeldsiedlung zuging: Mistkübeln und Zeitungsständer werden in die Luft gesprengt, Schüsse und Schreie sind zu hören – darunter auch deutlich ''Allahu Akbar'.

Gibt's dazu auch schon Untersuchungen wegen übertriebener Polizeigewalt? @LPDWien @falter_at ? Ganz schrecklich wie die armen Migranten hier unterdrückt werden, als purer Akt der Notwehr und Todesangst wird "Allahuakbar" skandiert. #wiensilvester #silvester #Silvester2022 pic.twitter.com/FSCj0Lgl5J — Florian Machl (@FMachl) January 6, 2023

Nach dem Polizeieinsatz war eine Diskussion über die Amtshandlung der Wiener Polizei entbrannt. Twitter-User warfen der Polizei Gewalttätigkeit gegen Kinder und Jugendliche vor.