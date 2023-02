Ganz Österreich ist geschockt: bereits neun Opfer wurden im noch jungen Jahr 2023 getötet. Fast alle Killer wurden gefasst, doch die Leiche eines Opfers ist verschollen.

Wien. Die blutige Serie begann bereits am Neujahrstag in Wien mit dem Apotheker Heinrich B.

Der gleiche Killer – der 50-jährige Andrzej M. aus Polen – brachte nur eine Woche später die zweifache Mutter Denise S. in Floridsdorf um. Noch in der gleichen Woche wurde der Iraker Ali A. an einem Kebab-Stand in Wien-Margareten von einem Afghanen brutal niedergestochen. Mitte Jänner tötete ein Mann seine Schwester in Berndorf (NÖ). Eine 13-Jährige fand am 25. Jänner ihre Mutter in einem Keller in Mürzzuschlag (Stmk.) mit Dutzenden Stich- und Schnittverletzungen tot auf. Der Ex-Partner der 34-jährigen Sandra S. wurde festgenommen.

Der in Salzburg lebende Iraker Mohanad A. wollte Ende des Jahres seinen BMW X 6 über Facebook verkaufen und wurde von einem „Interessenten“ ermordet. Von der Leiche fehlt bis heute jede Spur. Der Ex-Nationalteam-Kicker Volkan Kahraman wurde am 8. Februar auf offener Straße in Wien-Simmering von seinem besten Freund erschossen, der sich daraufhin auch selbst tötete. Am selben Tag wurde eine 62-Jährige in Edling (Ktn.) niedergeschlagen und ist danach erfroren.