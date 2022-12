Hirntot geprügelt – Familienvater (†42) unter großer Trauer beerdigt

Jürgen T., jener 42-jährige Burgenländer, der vor Weihnachten infolge einer Rauferei gestorben ist, ist am Freitag in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) beerdigt worden. Trauer und Anteilnahme waren groß.

Auch vor der voll besetzten Kirche fanden sich viele Wegbegleiter ein, um die Trauerfeier in Gedenken an den Vater zweier Töchter mitzuverfolgen, der bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal im Ort so schwer verletzt worden war, dass er einige Tage darauf im Spital starb.

Trauergäste "völlig fassungslos"

Aufgrund des großen Andrangs war die Polizei bei der Trauerfeier anwesend. Unter den Gästen befanden sich auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) sowie zahlreiche Kollegen und Freunde aus der Tochtergesellschaft des Landes, bei der der Verstorbene beschäftigt war. Wegbegleiter zeigten sich in ihren Trauerreden "völlig fassungslos" und "von dem tragischen Ereignis schwer getroffen". Der 42-Jährige hinterlasse eine große Lücke. Er wurde nach der Trauerfeier im engsten Kreis beigesetzt.

Ermittlungen laufen weiter

Der Familienvater dürfte bei der Auseinandersetzung vor einem Lokal einen Schlag gegen den Kopf erlitten haben. Zwei Jugendliche befinden sich in Untersuchungshaft, ein im Bezirk Neunkirchen wohnender 18-jähriger Syrer und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg. Gegen sie wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.