× Mädchen auf offener Straße belästigt

Die Polizei sucht händeringend den mutmaßlich ­pädophilen Mann.

Burgenland. Der Albtraum aller Eltern wurde am Montagvormittag für eine Familie aus Purbach am Neusiedler See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wahr.

Ihre zehn Jahre alte Tochter war gegen 12.10 Uhr gerade in der Stadt unterwegs, als sie mitten auf der Straße von einem etwa 35 Jahre alten Mann vom Auto aus (ein weißer VW Caddy) angesprochen wurde. „Er saß mit offener Hose im Auto und hatte seinen Penis in der Hand“, so die Angehörigen des Opfers.

Schülerin flüchtete und vertraute sich Eltern an

Gesuchter war mit VW Caddy unterwegs (Symbolfoto).

Die Schülerin reagierte vollkommen richtig und flüchtete. Zu Hause vertraute sie sich sofort ihren Eltern an. Anschließend erstattete die Familie bei der Polizei Anzeige. Der Gesuchte hat laut dem Opfer rote Haare und einen Stoppelbart. Er trug eine dunkelgraue Arbeitshose mit Taschen an den Seiten.

Hinweise. Die Polizei fahndet nach dem VW-Caddy-Fahrer und bittet etwaige Zeugen um Hinweise.

