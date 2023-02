Versuchter Mord: Sohn geht mit Hammer auf Vater los

Mordversuch in Neusiedl am See. Ein 42-Jähriger versuchte seinen Vater (67) nach einem Streit mit einem Hammer zu erschlagen.

Ereignete hatte sich die Bluttat um 4:00 Früh von Samstag auf Sonntag. Der 42-jährige Sohn nahm einen Hammer und versuchte seinen Vater im Schlaf zu erschlagen. Der 67-Jährige wachte jedoch rechtzeitig auf und konnte Schläge mit einer Hand abwehren. Im Endeffekt konnte er seinem Sohn den Hammer sogar entreißen. Die inzwischen hinzugekommene 73-jährige Gattin und Mutter des Täters verständigte sofort die Rettung, welche den Verletzten ärztlich versorgte und in das Krankenhaus Eisenstadt verbrachte. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann geständig, dass er seinen Vater mit dem Hammer erschlagen wollte. Es kam in der Vergangenheit immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen mit dem Vater, daher hat er den Hammer vor drei Wochen gekauft.