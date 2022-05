DANKE MAMA! Muttertag der Rekorde

Heute ist Muttertag! Silvia Schneider, Alfons Haider & Co lassen Mamas hochleben.

Wien. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause erleben die rund 3 Millionen Mamas in Österreich heute einen Muttertag wie damals – mit Umarmungen, Ausflügen, Lokalbesuchen und Zeit mit den Liebsten. Trotz Teuerungswelle sind uns die Mamas heuer so viel wert wie nie seit Einführung des Muttertags im Jahr 1924: 240 Millionen Euro geben die Österreicher für heute aus, jeder im Schnitt 73 (s. unten). Um Danke zu sagen für die restlichen 364 Tage im Jahr, an denen Mütter als Privat-Chaffeur, Hausmädchen, Nachhilfelehrerin, Köchin und vieles mehr in die Bresche springen und auf vieles verzichten. 35 Prozent der von Vorwerk Österreich befragten Mütter geben zu, im Alltag zu wenig Zeit für sich selber zu haben.

Kein Wunder: Die Haushalts-Klassiker werden immer noch hauptsächlich von Frauen übernommen: 82 % sehen sich für das Wäschewaschen verantwortlich, 77 % für Bügeln und 72 % fürs regelmäßige Putzen.

Der "Mutter-Job" wäre rund 700.000 Euro wert

Gehalt. Das Mindestgezahlt für den Mutter-Job würde laut einer Rechnung vom Dienstleistungsportal Prontopro.at bei 3.200 Euro brutto im Monat liegen. Auf 18 Jahre hochgerechnet wären das rund 700.000 Euro.

Statistik. Im Schnitt sind Mütter bei ihrer ersten Geburt 30,1 Jahre jung, jede Österreicherin hat 1,44 Kinder. Rund 224.000 Mütter sind alleinerziehend.

Alle feiern. Die Kleinsten überraschen ihre Mütter heute mit Gedichten oder selbst gemachtem Frühstück, die Älteren bevorzugen Blumen oder Schokolade als Geschenk. 92 Prozent aller Haushalte feiern heute den Muttertag.

Wetter. Nur eines bleibt den geliebten Müttern heute leider verwehrt: strahlender Sonnenschein. Zwar hören die Regenschauer der vergangenen Tage auf, der Himmel bleibt aber bewölkt bei Höchsttemperaturen rund um 22 Grad.

73 Euro: So viel Geld geben wir für unsere Mama aus

Nach Weihnachten und Ostern ist der Muttertag das drittgrößte Geschenkefest des Jahres. Insgesamt verschenken wir heute 240 Millionen Euro, im Schnitt gibt jeder 73 Euro für die Mama aus. Das sind um 11 Euro mehr als im Vorjahr. Am spendabelsten sind Oberösterreicher und Salzburger mit je 113 Euro, die preiswertesten Geschenke gibt es in Niederösterreich und im Burgenland mit 50 Euro.

Top-Geschenk sind Blumen: Jede dritte Mama bekommt heute einen Strauß. Bei vielen geht Liebe durch den Magen: In Form von Schokolade, gemeinsamen Frühstück oder einem Lokalbesuch. Auch selbst Gebasteltes oder auch selbst Gereimtes ist beliebt – bei Mama & Kind.

Blumen-Alarm! Lieferengpässe am Muttertag

Nach dem Valentinstag ist der Muttertag DER Verkaufstag für Floristen und Gärtnereien. Doch: Viele Blumen und Pflanzen sind nicht mehr lieferbar – auch Schnittblumen. Grund: Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die Gewächshäuser werden mit Gas beheizt, der Preis dafür geht in die Höhe, die Produktion wurde stark gedrosselt. Salzburgs Innungsmeister Stefan Monger gibt gegenüber ORF für heute aber Entwarnung: „Es wird genug vorhanden sein.“