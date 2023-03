Alarm! Neben Antibiotika für Kinder geht jetzt auch noch ein beliebtes Grippemittel aus.

Mitten in der Erkältungswelle werden die Kinder-Antibiotika-Säfte in Österreich knapp. "Die Lage ist bedrohlich", sagt Reinhold Kerbl von der Gesellschaft für Kinder-und Jugendheilkunde. Doch auch Erwachsene sind vom Medikamentenengpass betroffen: So ist aktuell etwa das beliebte Grippemittel NeoCitran nur eingeschränkt verfügbar. In der Tat: Es fehlen 613 Medikamente in Österreich, warnt die Agentur für Gesundheit, darunter sehr wichtige.

Apotheker befürchten noch größere Probleme

Warnsignal. Die aktuellen Lieferengpässe bei Medikamenten beschäftigen die Österreicher. 81 % der Apotheker fürchten sogar noch eine weitere Verschlechterung der Situation, zeigt eine aktuelle ApoLife-Umfrage.

Forderung. Die Präsidentin der Apothekerkammer, Ursula Mursch-Edlmayr geht im Interview mit ÖSTERREICH in die Offensive: Die Republik soll Rohstoff im Ausland kaufen, damit die Apotheken die Mittel selbst herstellen können, "nach Rezeptur des Arztes". Die Zeit drängt.

23.000 auf Warteliste. Laut Mursch-Edlmayr haben derzeit weder Großhandel noch Apotheken Vorräte, außerdem gibt es Wartelisten für Kinder und Erwachsene - es geht um mehr als 23.000 Packungen. Antibiotika für Kinder sind besondere Mangelware. 2019 wurden in Österreich etwa 130.000 Packungen an Kinder-Antibiotikasäften verbraucht, 2022 waren es 80.000 Packungen. Mehr gab es einfach nicht.

Die ganze Liste: Diese Medikamente sind nicht verfügbar

Wie sieht die Medikamentenlage konkret aus: Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sind derzeit 514 Medikamente nur "eingeschränkt" oder gar "nicht verfügbar". Hier die ganze Mängel-Liste:

