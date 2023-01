Die Zukunft von Philippa und HC Strache

SIE beginnt schon heute ihr neues Leben als Philippa Beck im Nationalrat – er sammelt Geld für Prozesse.

Beim Start ins neue Leben hat SIE die deutlich besseren Karten als ER. Philippa Beck ist Nationalrats-Abgeordnete mit 9.873 Euro Gehalt. Schon heute will sie ihre erste Rede unter ihrem Mädchennamen Philippa Beck halten – den Namen Strache legt sie ab. Neben dem Nationalrats-Job will Philippa eine neue Karriere mit einem PR- und Kommunikationsbüro starten. Als oe24 erstmals darüber berichtete, gab es sofort mehr als ein Dutzend Anfragen von Interessenten. Die meiste Zeit aber will Philippa Beck künftig ihrem Sohn widmen, für den sie jetzt das alleinige Sorgerecht hat.

HC Strache hat es mit seinem Start ins neue Leben deutlich schwerer. Er hat kein geregeltes Einkommen, verdient sein Geld als „Berater“ in Osteuropa und bei uns.

Aber: „Mich will keiner“, jammerte er kürzlich auf oe24.TV. „Wer nimmt einen x-fach Beschuldigten, den die Staatsanwaltschaft verfolgt und der ständig vor Gericht erscheinen muss?“

Mehr als 300.000 Euro musste Strache bisher für seine Verteidigung in mehr als einem Dutzend Verfahren aufwenden.

Auf Facebook klagte er Ende 2021: „Die Ermittlungen der WKStA treiben mich an den Rand des wirtschaftlichen und existenziellen Ruins“ – und rief seine Fans zu Spenden auf.