Doppelmörder gab erst bei Prozess-Ende zu: »Schuldig«

Lebenslang für einen Tunesier, der Mutter und Tochter tötete, ist schon rechtskräftig. Erst als ein überlebender Bub (9) aussagte „Hatte Angst, er bringt mich um“, gab der Angeklagte alles zu.

Wien. Es war nur ein Prozesstag nötig, an dem die Geschworenen am Ende einstimmig entschieden: lebenslange Haft für Mahmoud N. Der Tunesier senkte nur noch den Kopf – „Ja ich bin schuldig“ – und nahm das Urteil an.

Am Anfang des Tages hatte er noch versucht, den Mord an Renata Ö. (32), die er über eine Dating-Plattform kennengelernt hatte, und dessen 14-jähriger Tochter Aliz im Vorjahr in einer Wohnung in Mariahilf als eskalierten Sex-Unfall darzustellen: Die Frau sei an einem Sadomaso-Klebeband über den Mund im Schlafzimmer erstickt. Die Tochter wäre hereingekommen und hätte zu schreien begonnen: „Ich wollte, dass sie ruhig ist.“ Töten wolle er den Teenager nicht.

Horror. Die Wende brachte die kontradiktorische Aussage des kleinen Emirhan, die via Video im Gerichtssaal vorgespielt wurde. Der 9-Jährige schilderte, was in jener Nacht auf den 4. August im Vorjahr geschehen war, wie er den Schrei der Schwester zuerst als Panik vor einer Spinne deutete, dann aber sah, wie der Freund der Mutter die 14-Jährige brutal erwürgte. Der Killer scheuchte ihn und seinen Bruder (7) ins Kinderzimmer, wo sie sich schlafend stellten: „Ich hatte Angst, er bringt auch mich und meinen Bruder um.“ Der Tunesier verschonte sie. Jetzt konnten sie ihn überführen. Ob sie den Horror je verstehen und verarbeiten können, steht auf einem anderen Blatt. Der Verurteilte nuschelte nur: „Ich war überfordert.“