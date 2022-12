Doppelt so viele haben Klimaticket wie erwartet

208.000 Menschen fahren mit allen österreichischen Öffis. Am meisten Tickets wurden in Wien verkauft.

Seit seiner Einführung am 26. Oktober 2021 haben sich mehr als 208.000 Menschen in Österreich bereits das Klimaticket geholt, gab das Klimaschutzministerium am Freitag bekannt. Damit wurden die Erwartungen um das Doppelte übertroffen. Vertriebsstatistiken der Verkehrsunternehmen gingen von rund 110.000 Kundinnen bzw. Kunden aus. Mit dem österreichweiten Klimaticket können die Menschen für 1.095 Euro im Jahr österreichweit alle Öffis nutzen.

Die meisten einheitlichen Tickets wurden in Wien verkauft mit 65.200 Stück, gefolgt von Niederösterreich mit 53.700, Oberösterreich mit 34.500, Steiermark mit 13.300, Tirol mit 11.600, Salzburg mit 11.500, Kärnten mit 6.200, Burgenland mit 5.300 und Vorarlberg mit 5.000 Stück. Ins Ausland wurden 1.700 Tickets verkauft. Wer seit 1. Juli das österreichweite Klimaticket erworben hat, bekommt außerdem zusätzlich ein 13. Monat geschenkt. Die Aktion gilt bei Neukauf noch bis Ende des Jahres. Wer bereits eines hat, bekommt bei Verlängerung bis zum 30. Juni 2023 ebenfalls einen Monat geschenkt.

"Das Klimaticket ist ein toller Erfolg. Etwas mehr als ein Jahr Klimaticket zeigt: Die Menschen in Österreich wollen klimafreundlich unterwegs sein und sind bereit dafür auf Öffis umzusteigen", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). "Öffis sparen Energie, sind gut fürs Geldbörserl und schonen unser Klima. Jeder Euro, den wir in die öffentlichen Verkehrsmittel stecken, zahlt sich doppelt und dreifach aus."

Mit dem Klimaticket sind Fahrgäste um drei Euro pro Tag mit jedem Bus, jeder Straßen- oder U-Bahn und jedem Zug in ganz Österreich unterwegs - gesamt 1.095 Euro pro Jahr.